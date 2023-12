L’ORCHESTRE DE MARC CALAS 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 22 janvier 2024, Béziers.

Plongez dans l’univers d’un Orchestre, asseyez vous en lieu et place des musiciens. Durée 1h30

PAF : 6€ adhérents / 7€50 non-adhérents / enfants de – de 12 ans : 3€

Lundi 22/01/2024 à 18h

Mercredi 24/01/2024: 4 séances: 10h-14h-16h-19h30

Vendredi 26/01/2024 à 19h30

Samedi 27/01/2024: 2 séances 14h-16h

Réservation obligatoire au 04.67.31.27.34.

Asseyez vous en lieu et place des musiciens, plongez dans l’univers d’un Orchestre. Les instruments dans vos bras prennent vie comme par magie et l’Orchestre entier résonne autour de vous. L’orchestre est une œuvre qui réunit la musique, l’art plastique et le théâtre. Inspirée de l’orchestre symphonique, l’ensemble créé une ambiance intime et poétique. Des instruments à portée de main se mettent à jouer et parler.

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



