THEÂTRE – LES MUSES ORPHELINES – CIE DES CAUSSES 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 20 janvier 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 22:30:00

fin : 2024-01-20

Suite à la disparition de sa mère en 1965, Isabelle organise des retrouvailles avec sa fratrie et vont ensemble affronter de lourds secrets de famille. Durée: 1h45. Tout public- Paf : Adhérents 6€- Non adhérent 7.50€. Réservation conseillée: 04.67.31.27.34.

1965 sur les rives du Lac St jean au Québec, Isabelle, alors toute jeune quand sa mère quitte la maison, il y’ a 20 ans, pour la protéger, on lui dit que sa mère est morte, mais Isabelle en à garder des séquelles; un âge mental d’enfant.

Après un appel téléphonique d’une femme inconnue, Isabelle décide de convoquer son frères et ses soeurs qui ne se sont pas vus depuis des années….Des retrouvailles d’une fratrie meurtrie par une enfance chaotique, et qui va affronter de lourds secrets de famille…

Durée : 1h45

Tout public – Paf : Adhérents 6€ – Non adhérents 7,50€

Réservation conseillée au 04.67.31.27.34

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



