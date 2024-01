VISITE GUIDEE DE LA MAISON NATALE JEAN MOULIN -MJC 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, jeudi 18 janvier 2024.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 14:00:00

fin : 2024-01-18

La MJC vous invite à une sortie patrimoine, en partenariat avec l’association des Familles du Faubourg et du biterrois et Béziers PatrimoineS.

Visite guidée de la maison natale de Jean Moulin suivi de la visite de l’exposition à la Médiathèque André Malraux de Béziers.

Durée 2H

Gratuit

.

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



