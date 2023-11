SOIRÉE CABARET DES MOTS 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 17 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le temps d’une soirée, venez écouter les mots de nos artistes, musique, théâtre, contes et poésie, accompagné d’une boisson chaude. Tout public. Payant – Réservation conseillée par téléphone..

2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Join us for an evening of music, theater, storytelling and poetry, accompanied by a hot drink. All ages. Paying – Reservations recommended by phone.

Ven a disfrutar de una velada de música, teatro, cuentacuentos y poesía, acompañada de una bebida caliente. Todos los públicos. De pago – Se recomienda reservar por teléfono.

Einen Abend lang können Sie bei einem heißen Getränk den Worten unserer Künstler lauschen: Musik, Theater, Märchen und Poesie. Für alle Altersgruppen zugänglich. Kostenpflichtig – Telefonische Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE