CABARET DES MOTS – MJC BÉZIERS 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 17 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

La MJC CS présente son « Cabaret des mots ». Venez passer une soirée agréable, à écouter les mots de nos artistes. Musique, théâtre, contes et poésie, accompagnés d’une boisson chaude..

2023-12-17 17:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

The MJC CS presents its « Cabaret des mots ». Come and spend a pleasant evening listening to the words of our artists. Music, theater, storytelling and poetry, accompanied by a hot drink.

El CS MJC presenta su « Cabaret des mots ». Venga a pasar una agradable velada escuchando las palabras de nuestros artistas. Música, teatro, cuentos y poesía, acompañados de una bebida caliente.

Das MJC CS präsentiert sein « Cabaret des mots » (Wortkabarett). Verbringen Sie einen angenehmen Abend und lauschen Sie den Worten unserer Künstler. Musik, Theater, Märchen und Poesie, begleitet von einem heißen Getränk.

