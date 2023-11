SPECTACLE DE CONTES – MENTERIES ET FACÉTIES PAR LA CIE AU FIL DU CONTE 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 1 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Sagesse ou folie? Qui dit vrai qui dit faux ? La compagnie « Au fil du Conte » démêlera ou embrouillera les histoires le temps d’une soirée. Payant – Réservation obligatoire par téléphone..

2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Wisdom or folly? Who’s right and who’s wrong? The « Au fil du Conte » company will unravel or confuse the stories for an evening. Paying – Reservations required by telephone.

¿Sabiduría o insensatez? ¿Quién tiene razón y quién no? La compañía « Au fil du Conte » desentrañará o confundirá las historias durante una velada. De pago – Hay que reservar por teléfono.

Weisheit oder Wahnsinn? Wer sagt die Wahrheit, wer sagt die Unwahrheit? Das Ensemble « Au fil du Conte » entwirrt oder verwirrt die Geschichten einen Abend lang. Kostenpflichtig – Reservierung per Telefon erforderlich.

