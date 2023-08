CONCERT – MUSIQUE : OCCITANE, JAZZ, CLASSIQUE… 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 30 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

À travers ce spectacle, les artistes prennent comme terrain de jeu des chants anciens de l’Occitanie. Des chansons d’Amour, des chants de labeur et des histoires de cocus nous plongent dans un répertoire oublié montrant les passerelles possibles entre les différents univers musicaux. Réservation obligatoire dans l’un de nos bureaux d’informations touristiques..

In this show, the artists take the ancient songs of Occitania as their playground. Songs of love, songs of labor and stories of cuckolds plunge us into a forgotten repertoire, showing the possible bridges between different musical universes. Reservations required at one of our tourist information offices.

En este espectáculo, los artistas toman como campo de juego las viejas canciones de Occitania. Canciones de amor, canciones de trabajo e historias de cornudos nos sumergen en un repertorio olvidado, mostrando los posibles vínculos entre diferentes universos musicales. Imprescindible reservar en una de nuestras oficinas de turismo.

In dieser Aufführung nehmen die Künstler alte Lieder aus Okzitanien als Spielfeld. Liebeslieder, Arbeitslieder und Geschichten von Gehörnten lassen uns in ein vergessenes Repertoire eintauchen und zeigen die möglichen Brücken zwischen den verschiedenen musikalischen Welten. Reservierung in einem unserer Touristeninformationsbüros erforderlich.

