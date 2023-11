SOIRÉE THÉÂTRE – ART PAR LA CIE LES PAS SAGES À L’ACTE 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 25 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Serge vient d’acquérir pour un prix hors normes, une toile peinte en blanc d’un artiste contemporain, suscitant diverses réactions dans son groupe d’amis. Marc est atterré et Yvan, d’un tempérament plus conciliant, est abasourdi. Avec Marc, Serge se heurte à la véhémence et la frénésie sous le regard consterné d’Yvan…Tout public. Entrée libre – Réservation conseillée..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Serge has just bought a canvas painted white by a contemporary artist for an outrageous price, prompting various reactions from his group of friends. Marc is appalled and Yvan, a more conciliatory character, is dumbfounded. With Marc, Serge confronts the vehemence and frenzy under Yvan’s dismayed gaze…Open to all. Free admission – Reservations recommended.

Serge acaba de comprar un cuadro de un artista contemporáneo, pintado en blanco, por un precio escandaloso, lo que provoca diversas reacciones en su grupo de amigos. Marc está horrorizado e Yvan, un personaje más conciliador, está estupefacto. Con Marc, Serge se enfrenta a la vehemencia y el frenesí bajo la mirada consternada de Yvan… Abierto a todos. Entrada gratuita – Se recomienda reservar.

Serge hat ein weiß bemaltes Gemälde eines zeitgenössischen Künstlers zu einem ungewöhnlich hohen Preis erworben und löst damit in seinem Freundeskreis verschiedene Reaktionen aus. Marc ist entsetzt und Yvan, der ein eher versöhnliches Temperament hat, ist fassungslos. Zusammen mit Marc stößt Serge auf Vehemenz und Raserei, während Yvan bestürzt zuschaut…Für alle Zuschauer. Freier Eintritt – Reservierung empfohlen.

