SOIRÉE THÉÂTRE – TRAVERSÉE DES MERS ET DES OCÉANS PAR L’ASSOCIATION L’ARTDITE 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 18 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

La Compagnie du Petit Côté vous propose un spectacle jeune public, adaptation de l’album de littérature jeunesse éponyme d’Anne Herbauts. Avec une scénographie simple du geste, une bâche transparente et colorée, certains objets du quotidien suffisent à nous faire ressentir les bruissements du vent et nous entraîne dans un voyage poétique et sensoriel. Dès 9 mois – Sur réservation..

2023-10-18 10:00:00 fin : 2023-10-18 . .

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Compagnie du Petit Côté presents a show for young audiences, adapted from the children’s book of the same name by Anne Herbauts. With a simple set design, a transparent, colorful tarpaulin and a few everyday objects, we feel the rustle of the wind, taking us on a poetic, sensory journey. From 9 months – booking required.

La Compagnie du Petit Côté presenta un espectáculo para el público infantil, adaptación del libro infantil homónimo de Anne Herbauts. A través de una escenografía sencilla, una lona transparente de colores y algunos objetos cotidianos, el espectáculo nos hace sentir el susurro del viento y nos lleva a un viaje poético y sensorial. A partir de 9 meses – Imprescindible reservar.

Die Compagnie du Petit Côté bietet Ihnen ein Theaterstück für junges Publikum, eine Adaption des gleichnamigen Albums der Kinderliteratur von Anne Herbauts. Mit einer einfachen Szenografie der Geste, einer transparenten und farbigen Plane und einigen Alltagsgegenständen reicht es aus, um uns das Rauschen des Windes spüren zu lassen und uns auf eine poetische und sinnliche Reise zu entführen. Ab 9 Monaten – Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE