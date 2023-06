SOIRÉE THÉÂTRE PAR LE THÉÂTRE DES 4 SAISONS – LES SŒURS VIADUQUENT 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 23 septembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Les désespérées du coin ont la fâcheuse idée de se jeter du haut d’un vieux viaduc désaffecté mais elles atterrissent dans le jardin de deux sœurs, Josette et Eulalie. Pour le moins embarrassante, cette situation est pourtant loin d’être ennuyeuse pour ces propriétaires peu ordinaires! Réservation par téléphone conseillée – Payant..

2023-09-23 à 20:30:00

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The local desperadoes have the unfortunate idea of throwing themselves off an old disused viaduct, but land in the garden of two sisters, Josette and Eulalie. Although embarrassing to say the least, the situation is far from boring for these unusual owners! Phone booking recommended – Charge.

Los forajidos locales tienen la desafortunada idea de arrojarse desde un viejo viaducto en desuso, pero acaban en el jardín de dos hermanas, Josette y Eulalie. Aunque embarazosa cuanto menos, la situación dista mucho de ser aburrida para estas insólitas propietarias Se recomienda reservar por teléfono.

Die verzweifelten Frauen der Gegend haben die dumme Idee, sich von einem alten, stillgelegten Viadukt zu stürzen, doch sie landen im Garten der beiden Schwestern Josette und Eulalie. Diese Situation ist zwar peinlich, aber für die ungewöhnlichen Hausbesitzer alles andere als langweilig Telefonische Reservierung empfohlen – kostenpflichtig.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE