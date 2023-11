REPAS-SPECTACLE AU SPLENDID : « LE BONHEUR CONJUGAL SELON TCHEKHOV » 139 rue de Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay, 1 décembre 2023, Montreuil-Bellay.

Un repas-spectacle ambiance cosaque vous est proposé au restaurant Le Spendid à Montreuil-Bellay avec la pièce suivante : « le bonheur conjugal selon Tchekhov ». Trois comédies en un acte par la compagnie Ruzaro..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 22:30:00. EUR.

139 rue de Docteur Gaudrez

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A meal and show in a Cossack atmosphere is on offer at Le Spendid restaurant in Montreuil-Bellay, with the following play: « Le bonheur conjugal selon Tchekhov ». Three one-act comedies by the Ruzaro company.

Comida y espectáculo en un ambiente cosaco en el restaurante Le Spendid de Montreuil-Bellay, con la siguiente obra: « Le bonheur conjugal selon Tchekhov ». Tres comedias en un acto de la compañía Ruzaro.

Im Restaurant Le Spendid in Montreuil-Bellay wird Ihnen ein Show-Essen in Kosaken-Atmosphäre mit dem folgenden Stück angeboten: « Das Eheglück nach Tschechow ». Drei Komödien in einem Akt von der Theatergruppe Ruzaro.

