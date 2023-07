Pôle Hippique de Charleville-Mézières 139, route de Monthermé Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

L’histoire commence en 1984 avec la création du centre équestre d’Hirson par Florence DESSE-CARMIGNAC. Après leurs études en Angleterre Olivia & Marine DESSE – CARMIGNAC ont repris le centre Equestre d’Hirson et en ont fait un « Pôle Hippique ».Plusieurs disciplines y sont pratiquées à tous les niveaux et les résultats obtenus confirment le travail quotidien. Rejointes par leur compagnon Pierre CABOCHETTE et Corentin DEGUELDRE, Olivia et Marine n’ont cessé de faire prospérer le Pôle Hippique d’Hirson. En 2015 cette équipe a repris le Pôle Hippique de BOUE et y a déja organisé plusieurs concours. En juillet 2016 c’est au tour de la société hippique de Charleville-Mézières d’être reprise par l’équipe pour en faire le Pôle Hippique de CHARLEVILLE-MEZIERES..

139, route de Monthermé

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The story begins in 1984 with the creation of the Hirson Equestrian Centre by Florence DESSE-CARMIGNAC. After their studies in England Olivia & Marine DESSE – CARMIGNAC took over the Hirson Equestrian Centre and turned it into a « Pôle Equestre » where several disciplines are practised at all levels and the results obtained confirm the daily work. Joined by their companions Pierre CABOCHETTE and Corentin DEGUELDRE, Olivia and Marine have never ceased to make the Pôle Equestre d’Hirson prosper. In 2015 this team took over the Pôle Hippique de BOUE and has already organized several competitions. In July 2016 it is the turn of the Charleville-Mézières horse riding company to be taken over by the team to make it the Pôle Hippique de CHARLEVILLE-MEZIERES.

La historia comienza en 1984 con la creación del Centro Ecuestre Hirson por parte de Florence DESSE-CARMIGNAC. Tras sus estudios en Inglaterra, Olivia & Marine DESSE – CARMIGNAC se hicieron cargo del Centro Ecuestre Hirson y lo convirtieron en un « Pôle Hippique », donde se practican varias disciplinas a todos los niveles y los resultados obtenidos confirman el trabajo diario. Junto con sus compañeros Pierre CABOCHETTE y Corentin DEGUELDRE, Olivia y Marine han seguido haciendo florecer el Centro Ecuestre Hirson. En 2015, este equipo se hizo cargo del Pôle Hippique de BOUE y ya ha organizado allí varias competiciones. En julio de 2016 le tocó el turno a la sociedad hípica de Charleville-Mézières para convertirla en el Pôle Hippique de CHARLEVILLE-MEZIERES.

Die Geschichte beginnt 1984 mit der Gründung des Reitzentrums in Hirson durch Florence DESSE-CARMIGNAC. Nach ihrem Studium in England übernahmen Olivia & Marine DESSE – CARMIGNAC das Reitzentrum von Hirson und machten es zu einem « Pôle Hippique », in dem mehrere Disziplinen auf allen Niveaus praktiziert werden und die erzielten Ergebnisse die tägliche Arbeit bestätigen. Zusammen mit ihren Lebensgefährten Pierre CABOCHETTE und Corentin DEGUELDRE haben Olivia und Marine den « Pôle Hippique d’Hirson » stetig weiterentwickelt. Im Jahr 2015 übernahm dieses Team den Pôle Hippique de BOUE und veranstaltete dort bereits mehrere Wettbewerbe. Im Juli 2016 übernahm das Team den Reitverein von Charleville-Mézières und machte daraus den Pôle Hippique de CHARLEVILLE-MEZIERES (Reitverein von Charleville-Mézières).

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme