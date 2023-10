Sortie nature : Biodiversité aux Caisses de Jean-Jean 13890 Mouriès Mouriès Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Sortie nature : Biodiversité aux Caisses de Jean-Jean
Mercredi 18 octobre, 16h00
13890 Mouriès
Gratuit. Sortie offerte par le Parc naturel régional des Alpilles avec Chemin Faisan.

Biodiversité aux Caisses de Jean-Jean

Ce parcours apporte des connaissances sur le site exceptionnel des Caisses de Jean-Jean de manière animée et ludique. Un livret pédagogique offert pour chaque famille.

de 14h à 16h30 – Mouriès

Durée : 2h30

Activité organisée par Parc naturel régional des Alpilles – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-nature-biodiversite-aux-caisses-de-jean-jean

2023-10-18T16:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:30:00+02:00

