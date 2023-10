Sortie nature : Sur les traces de nos ancêtres 13890 Mouriès Mouriès Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Sortie nature : Sur les traces de nos ancêtres
Samedi 7 octobre, 11h30
13890 Mouriès
Gratuit. Sortie offerte par le Parc naturel régional des Alpilles avec Chemin Faisan et le Groupe archéologique de Mouriès.

Sur les traces de nos ancêtres

En empruntant la crête du Castellas, une lecture de paysage permet de prendre conscience de l’intervention de l’Homme. Aux Caisses de Jean-Jean nous découvrons les richesses des Alpilles et remontons dans l’histoire de ce site archéologique à l’aide d’un livret pédagogique.

Durée : 7h

Activité organisée par Parc naturel régional des Alpilles – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sortie-nature-sur-les-traces-de-nos-ancetres

