Les médiathèques Chalosse Tursan : Des livres et nous, mais pas que…des films, de la musique et des blablas 138 Rue Henri II Montaut Catégories d’Évènement: Landes

Montaut Les médiathèques Chalosse Tursan : Des livres et nous, mais pas que…des films, de la musique et des blablas 138 Rue Henri II Montaut, 27 janvier 2024, Montaut. Montaut Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 16:00:00 Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Rejoignez-nous pour partager vos coups de cœurs. Des livres et nous mais pas que… votre moment de découverte, de rencontre et d’échanges..

Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Rejoignez-nous pour partager vos coups de cœurs. Des livres et nous mais pas que… votre moment de découverte, de rencontre et d’échanges.

Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Rejoignez-nous pour partager vos coups de cœurs. Des livres et nous mais pas que… votre moment de découverte, de rencontre et d’échanges. EUR.

138 Rue Henri II

Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-27 par Landes Chalosse Détails Catégories d’Évènement: Landes, Montaut Autres Code postal 40500 Lieu 138 Rue Henri II Adresse 138 Rue Henri II Ville Montaut Departement Landes Lieu Ville 138 Rue Henri II Montaut Latitude 43.74044 Longitude -0.6582 latitude longitude 43.74044;-0.6582

138 Rue Henri II Montaut Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaut/