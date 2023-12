Atelier créatif : Scrapbooking de Noël 138 rue Henri II Montaut, 20 décembre 2023, Montaut.

Montaut Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 16:00:00

fin : 2023-12-20 17:00:00

Scrapbooking : confection de coffrets, de marque-page, d’albums pop-up.

Décorations de Noël à base de corde à macramé, de laine et de bois.

Tout public dès 8 ans / Sur inscription..

EUR.

138 rue Henri II Médiathèque de Montaut

Montaut 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



