ATELIER : CONTES DE SAGESSE 138, rue de la Chalouère Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire ATELIER : CONTES DE SAGESSE 138, rue de la Chalouère Angers, 25 janvier 2024, Angers. Angers Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 18:00:00

fin : 2024-01-25 20:00:00 . Installés en cercle autour de bougies notamment, nous écouteront des contes de sagesse, un temps de parole sera proposé entre les contes. Nous vous proposons de venir dans une tenue confortable avec des coussins, plaids, pour une ambiance très cocooning. .

138, rue de la Chalouère Tiers-lieu le 122

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Code postal 49000 Lieu 138, rue de la Chalouère Adresse 138, rue de la Chalouère Tiers-lieu le 122 Ville Angers Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 138, rue de la Chalouère Angers Latitude 47.4844 Longitude -0.5339 latitude longitude 47.4844;-0.5339

138, rue de la Chalouère Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/