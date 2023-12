Cercle de Contes de Sagesse 138 Rue de la Chalouère, 49100 Angers, France Pays de la Loire Angers, 25 janvier 2024, Angers.

Cercle de Contes de Sagesse Jeudi 25 janvier 2024, 17h00 138 Rue de la Chalouère, 49100 Angers, France Pays de la Loire Prix libre en participation libre et consciente : le prix libre permet à l’association entre autre de prendre en charge les frais de matériels, de déplacement et le temps passé par la personne salariée pour coordonner cette activité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T17:00:00+01:00 – 2024-01-25T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-25T17:00:00+01:00 – 2024-01-25T19:00:00+01:00

Nous vous proposons en ce début d’année un temps de détente et de partage, intemporel et intergénérationnel : les contes sont des messages qui nous élèvent, ils nous font voyager et nous invitent à la réflexion tout en douceur. Installés en cercle autour de bougies notamment, nous écouteront des contes de sagesse, un temps de parole sera proposé entre les contes. Nous vous proposons de venir dans une tenue confortable avec des coussins, plaids,pour une ambiance très cocooning et éventuellement un instrument de musique (afin de jouer un peu pour le groupe si vous voulez) pour encore plus de convivialité. Venez seul, en famille, avec des amis… venez surtout avec simplicité

138 Rue de la Chalouère, 49100 Angers, France Pays de la Loire 138 Rue de la Chalouère, 49100 Angers, France Pays de la Loire Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire