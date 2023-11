Atelier Furoshiki- comment emballer avec du tissu ? 138 Rue de la Chalouère, 49100 Angers, France Pays de la Loire Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Atelier Furoshiki- comment emballer avec du tissu ? 138 Rue de la Chalouère, 49100 Angers, France Pays de la Loire Angers, 13 décembre 2023, Angers. Atelier Furoshiki- comment emballer avec du tissu ? Mercredi 13 décembre, 18h00 138 Rue de la Chalouère, 49100 Angers, France Pays de la Loire Conditions : Pour maintenir l’atelier nous aurons besoin de 4 participant.e.s minimum. Le Furoshiki est un carré de tissu qui sert à emballer tous vos cadeaux, il sert aussi au quotidien : en sac de transport pour les courses/les bouteilles, en foulard, en nappe, etc… Lucile de Les Cotons De Luce vous apprendra les différents nœuds à connaître afin de pouvoir utiliser cet accessoire en toute occasion. 138 Rue de la Chalouère, 49100 Angers, France Pays de la Loire 138 Rue de la Chalouère, 49100 Angers, France Pays de la Loire Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0782068660 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@eco-formation.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

