COURANT3D 138 rue de Bordeaux Angoulême, 10 octobre 2023, Angoulême.

Angoulême,Charente

11ème édition du Festival International de l’interactivité et des nouveaux formats du cinéma Courant 3D, vous donne rendez-vous avec l’immersion et l’interactivité à Angoulême..

2023-10-10 fin : 2023-10-15 . .

138 rue de Bordeaux CNAM ENJMIN

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



the 11th International Festival of Interactivity and New Cinema Formats, Courant 3D, invites you to experience immersion and interactivity in Angoulême.

el 11º Festival Internacional de Interactividad y Nuevos Formatos Cinematográficos, Courant 3D, le traerá a Angulema lo último en inmersión e interactividad.

11. Ausgabe des Internationalen Festivals für Interaktivität und neue Kinoformate Courant 3D, gibt Ihnen ein Rendezvous mit Immersion und Interaktivität in Angoulême.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême