Soirée Jeux de société 138 Boulevard Georges Clémenceau Salon-de-Provence, 13 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Seul, à deux, entre amis ou en famille, les joueurs gourmands sont à la fête ! La pâtisserie salon de thé La Tribu des Gourmands, autour de gourmandises, vous invitent à se défier, réfléchir, rire surtout, enfin partager un moment convivial..

2023-10-13 20:00:00 fin : 2023-10-13 22:00:00. .

138 Boulevard Georges Clémenceau La Tribu des Gourmands

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Alone, in pairs, with friends or family, gourmet players are in for a treat! La Tribu des Gourmands pastry shop and tearoom invites you to challenge yourselves, think, laugh and, above all, share a convivial moment.

Solos, en pareja, con amigos o en familia, ¡los jugadores gourmands están de enhorabuena! La Tribu des Gourmands, pastelería y salón de té, servirá deliciosos manjares y le invitará a desafiarse a sí mismo, a pensar, a reír y, sobre todo, a compartir un momento agradable.

Ob allein, zu zweit, mit Freunden oder der Familie – die Gourmet-Spieler kommen auf ihre Kosten! Die Konditorei und der Teesalon La Tribu des Gourmands laden Sie bei Leckereien dazu ein, sich herauszufordern, nachzudenken, vor allem zu lachen und schließlich einen geselligen Moment zu teilen.

Mise à jour le 2023-09-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence