Exposition : Peintures de Frédéric Appy 138 Boulevard Georges Clémenceau Salon-de-Provence, 4 octobre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

La pâtisserie salon de thé La Tribu des Gourmands accueille l’artiste Frédéric Appy pour une exposition de tableaux à l’acrylique et de pastels, échos de couleurs et impressions de paysages, qui résonnent dans la sensibilité de chacun..

2023-10-04 10:00:00 fin : 2024-01-14 18:30:00. .

138 Boulevard Georges Clémenceau

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



La Tribu des Gourmands pastry shop and tea room welcomes artist Frédéric Appy for an exhibition of acrylic paintings and pastels, echoes of colors and impressions of landscapes that resonate with everyone?s sensibility.

La pastelería y salón de té Tribu des Gourmands acoge al artista Frédéric Appy para una exposición de pinturas acrílicas y pasteles, ecos de colores e impresiones de paisajes que resuenan en la sensibilidad de todos.

Die Konditorei und der Teesalon La Tribu des Gourmands empfängt den Künstler Frédéric Appy für eine Ausstellung von Acryl- und Pastellbildern, Echos von Farben und Landschaftsimpressionen, die in der Sensibilität eines jeden widerhallen.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme de Salon de Provence