Comme chaque année, la Fête Historique des Louches sera ponctuée de plusieurs temps forts et animations : marché médiéval, défilé des allumoirs, jet des louches, cortège historique, fête foraine, franc marché, critérium des louches, concert de la Symphonie…. **Samedi 9 octobre** De 14h à 23h – Grand place / Jardin public / Rue du Château Marché médiéval et animations dans le jardin public, fête foraine, ouverture officielle de la Fête des Louches avec cortège des allumoirs suivi du jet des louches pour enfants. **Dimanche 10 octobre** De 10h à 17h – Jardin public / Grand place / Église Saint-Chrysole / Rue du Château Marché médiéval, animations, messe du souvenir, fête foraine, cortège historique au départ de la gare de Comines Belgique, jet des louches traditionnel. **Lundi 11 octobre** De 8h à 20h – Jardin public / Grand place / Rue du Château / Auditorium Jean Micault Franc marché, fête foraine, critérium des louches (course cycliste), concert classique de clôture de la Fête des Louches à l’auditorium Jean Micault. Comme chaque année, la Fête Historique des Louches sera ponctuée de plusieurs temps forts et animations. Comines comines Comines Nord

