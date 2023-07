[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Visite de l’église Notre-Dame 1378 route de l’église Grangues, 16 septembre 2023, Grangues.

Grangues,Calvados

Grâce à l’Association pour la Sauvegarde de l’Église de Grangues, plongez dans l’histoire de cet édifice roman à l’architecture atypique et découvrez les trésors qu’il renferme ! Peut-être pourrez-vous aussi en apprendre plus sur la fameuse « fontaine guérisseuse » à son pied ?.

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 18:00:00. .

1378 route de l’église Église Notre-Dame

Grangues 14160 Calvados Normandie



Thanks to the Association pour la Sauvegarde de l’Église de Grangues, dive into the history of this unusual Romanesque building and discover the treasures it contains! Perhaps you’ll also learn more about the famous « healing fountain » at its foot?

Gracias a la Association pour la Sauvegarde de l’Église de Grangues, podrá sumergirse en la historia de este edificio románico de arquitectura insólita y descubrir los tesoros que encierra ¿Tal vez también pueda saber más sobre la famosa « fuente curativa » que se encuentra a sus pies?

Dank der Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Grangues können Sie in die Geschichte dieses romanischen Gebäudes mit seiner atypischen Architektur eintauchen und die Schätze entdecken, die es beherbergt! Vielleicht können Sie auch mehr über den berühmten « Heilbrunnen » an seinem Fuß erfahren?

Mise à jour le 2023-07-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité