Théâtre : « Bateau » 1374 Rte des Mathieux Cahors, 14 juin 2024, Cahors.

Cahors,Lot

Compagnie les Hommes Sensibles

Bateau c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? Tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée d’une mer polluée. Cette mer accueille notre voyage simple et direct dans notre imaginaire, dans nos émotions et nos sens, nos corps sont l’eau qui la compose. Sur cette plage abandonnée, subsistent l’enfance, le jeu, la joie, la solitude et la mort. L’imaginaire né du manque… sa nécessité.

Ce spectacle est la pelle pour déterrer cette malle pleine de souvenirs et se prendre à rêver avec l’être sensible que nous sommes.

Sous une forme poético-punk, il met en scène un adulte dans une chambre d’enfant avec ses objets, sa psychologie d’adulte et ses logiques d’enfant..

2024-06-14 20:30:00 fin : 2024-06-14 21:20:00. 5 EUR.

1374 Rte des Mathieux Salle des fêtes de la Rosière

Cahors 46000 Lot Occitanie



Bateau is a piece of a child trapped inside an adult. What remains of this child? Of play? Of simplicity? Monsters under the bed? Nostalgia and dreams? All buried in a wooden trunk, under the sand of an abandoned beach in a polluted sea. This sea welcomes our simple, direct journey into our imaginations, emotions and senses, our bodies the water that makes it up. On this abandoned beach, childhood, play, joy, solitude and death remain. Imagination born of lack… its necessity.

This show is a shovel to unearth this trunk full of memories, and to dream with the sensitive being that we are.

Poetic-punk in form, it presents an adult in a child’s bedroom, with its objects, its adult psychology and its childlike logic.

Bateau es un trozo de un niño atrapado dentro de un adulto. ¿Qué queda de este niño? ¿Del juego? ¿De la sencillez? ¿De los monstruos bajo la cama? ¿De la nostalgia y los sueños? Todo esto está enterrado en un baúl de madera, bajo la arena de una playa abandonada en un mar contaminado. Este mar acoge nuestro viaje sencillo y directo a nuestra imaginación, nuestras emociones y nuestros sentidos; nuestros cuerpos son el agua que lo compone. En esta playa abandonada aún hay infancia, juego, alegría, soledad y muerte. El imaginario nacido de la carencia… su necesidad.

Este espectáculo es una pala para desenterrar este baúl lleno de recuerdos y soñar con el ser sensible que somos.

En forma poético-punk, presenta a un adulto en la habitación de un niño, con sus objetos, su psicología adulta y su lógica infantil.

Bateau ist ein Stück Kind, das in einem Erwachsenen stecken geblieben ist. Was bleibt von diesem Kind übrig? Von dem Spiel? Von der Einfachheit? Von den Monstern unter dem Bett? Von Nostalgie und Träumen? All das ist in einem Holzkoffer unter dem Sand eines verlassenen Strandes in einem verschmutzten Meer vergraben. Dieses Meer empfängt unsere einfache und direkte Reise in unsere Vorstellungswelt, in unsere Gefühle und Sinne, unsere Körper sind das Wasser, aus dem es besteht. An diesem verlassenen Strand bleiben die Kindheit, das Spiel, die Freude, die Einsamkeit und der Tod bestehen. Das Imaginäre, das aus dem Mangel entsteht, seine Notwendigkeit.

Diese Aufführung ist die Schaufel, um diesen Koffer voller Erinnerungen auszugraben und sich mit dem sensiblen Wesen, das wir sind, beim Träumen zu ertappen.

In einer poetisch-punkigen Form inszeniert es einen Erwachsenen in einem Kinderzimmer mit seinen Gegenständen, seiner Erwachsenenpsychologie und seiner Kinderlogik.

