La 1ère Foire Provençale de Noël 13710 Fuveau Fuveau, 2 décembre 2023, Fuveau.

Fuveau,Bouches-du-Rhône

Pour la première année un collectif d’associations organise une foire de Noël de traditions provençales..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

13710 Fuveau 26 bd Emile Loubet

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the first year, a group of associations is organizing a Christmas fair featuring Provencal traditions.

Por primera vez, un grupo de asociaciones organiza una feria navideña basada en las tradiciones provenzales.

Im ersten Jahr organisiert ein Kollektiv von Vereinen einen Weihnachtsmarkt mit provenzalischen Traditionen.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme de Fuveau