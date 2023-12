SOIRÉE PULL MOCHE DE NOËL 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte, 21 décembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 19:00:00

fin : 2023-12-21

Fontenay Action organise en collaboration avec La Chopine, sa toute première soirée Pull Moche de Noël..

Fontenay Action organise en collaboration avec La Chopine, sa toute première soirée Pull Moche de Noël.

Dernière soirée de l’année et, plus qu’un AfterWork, un moment convivial et décalé avec élection de pulls moches et cadeaux à gagner.

Participez en équipe ou en individuel …

…Promis, on le dit à personne !

.

137 Rue de la République Bar La Chopine

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-13 par Vendée Expansion