STAGE ARTISTIQUE AUTOUR DE LA GRAVURE! 137 Rue de la République Fontenay-le-Comte, 24 octobre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Viens découvrir la technique de la linogravure sur le thème de la ville !.

2023-10-24 fin : 2023-10-27 16:00:00. .

137 Rue de la République Musée de Fontenay

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Come and discover the linocut technique on the theme of the city!

¡Venga a descubrir la técnica del linograbado sobre el tema de la ciudad!

Komm und entdecke die Technik des Linolschnitts zum Thema « Stadt »!

Mise à jour le 2023-09-27 par Vendée Expansion