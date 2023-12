Accord mets & vins | Château Montplaisir 137 Route de Peymilou Prigonrieux, 21 septembre 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-09-21 18:30:00

fin : 2023-09-21 20:00:00

Dégustation accords Mets-Vins (Toute l’année le jeudi à 18H30 – Sur réservation à partir de 4 personnes, 25€/personne)

Dégustation de 6 vins de Montplaisir accompagnée d’un mets cuisinés par nos soins à partir de produits locaux et de saison..

Dégustation accords Mets-Vins (Toute l’année le jeudi à 18H30 – Sur réservation à partir de 4 personnes, 25€/personne)

Dégustation de 6 vins de Montplaisir accompagnée d’un mets cuisinés par nos soins à partir de produits locaux et de saison.

Dégustation accords Mets-Vins (Toute l’année le jeudi à 18H30 – Sur réservation à partir de 4 personnes, 25€/personne).

Dégustation de 6 vins de Montplaisir, accompagnée d’un mets cuisinés par nos soins à partir de produits locaux et de saison.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération*

EUR.

137 Route de Peymilou Château Montplaisir

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-09-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides