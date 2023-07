Visite & dégustation | Château Montplaisir 137 Route de Peymilou Prigonrieux, 2 mai 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Visite – Dégustation (De mai à septembre tous les jours à 16h – gratuit).

Visite explicative du travail mené dans la vigne, au chai, et plus globalement sur le domaine. S’en suivra une dégustation des vins de Montplaisir..

2023-05-02 fin : 2023-05-02 18:00:00. .

137 Route de Peymilou Château Montplaisir

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Visit ? Tasting (From May to September every day at 4pm – free).

Explanatory visit of the work carried out in the vineyard, in the cellar, and more globally on the estate. A tasting of the wines of Montplaisir will follow.

Visita ? Degustación (de mayo a septiembre, todos los días a las 16:00, gratuita).

Visita explicativa de los trabajos realizados en el viñedo, en la bodega y, en general, en la finca. A continuación, degustación de los vinos de Montplaisir.

Besichtigung ? Verkostung (Von Mai bis September jeden Tag um 16 Uhr – kostenlos).

Besuch mit Erklärungen zur Arbeit im Weinberg, im Weinkeller und generell auf dem Weingut. Anschließend folgt eine Verkostung der Weine von Montplaisir.

Mise à jour le 2023-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides