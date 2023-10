Cirque De bonnes raisons 137 boulevard Georges Pompidou Gap, 6 décembre 2023, Gap.

Gap,Hautes-Alpes

Entre défis à la gravité et élucubrations jusqu’à l’absurde, deux circassiens s’interrogent sur leurs prises de risque. Une variation poétique, philosophique et acrobatique sur l’art et la manière de vivre sa vie..

2023-12-06 20:30:00 fin : 2023-12-06 . EUR.

137 boulevard Georges Pompidou Théâtre La passerelle

Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Between challenges to gravity and flights of fancy to the point of absurdity, two circus artists question their risk-taking. A poetic, philosophical and acrobatic variation on the art of living life to the full.

Entre desafíos a la gravedad y vuelos de fantasía hasta el absurdo, dos artistas de circo cuestionan su asunción de riesgos. Una variación poética, filosófica y acrobática sobre el arte de vivir la vida plenamente.

Zwischen Herausforderungen an die Schwerkraft und bis zum Absurden gehen zwei Zirkusartisten ihren Risiken auf den Grund. Eine poetische, philosophische und akrobatische Variation über die Kunst und die Art, sein Leben zu leben.

