Danse Pode Ser, C’est toi qu’on adore, Se faire la belle 137 boulevard Georges Pompidou Gap, 29 novembre 2023, Gap.

Gap,Hautes-Alpes

Cette jeune danseuse et chorégraphe met en gestes nos désirs d’affranchissement, de liberté et de vie avec une rage qui touche au cœur. À découvrir d’urgence !.

2023-11-29 20:30:00 fin : 2023-11-29 . EUR.

137 boulevard Georges Pompidou Théâtre La passerelle

Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



This young dancer and choreographer expresses our desire for freedom, liberty and life with a rage that touches the heart. A must-see!

Esta joven bailarina y coreógrafa expresa nuestro deseo de libertad, libertad y vida con una rabia que llega al corazón. No se lo pierda

Diese junge Tänzerin und Choreografin setzt unsere Sehnsucht nach Befreiung, Freiheit und Leben mit einer Wut in Gesten um, die ans Herz geht. Entdecken Sie sie!

