Concert 1+Hein ? OTTiLiE [B] + David Lafore 137 boulevard Georges Pompidou Gap, 22 novembre 2023, Gap.

Gap,Hautes-Alpes

Compositrice associée de La passerelle, Ottilie [B] a eu envie d’impulser les sessions « 1+Hein ? » . Deux fois dans l’année, elle accueillera un artiste un peu « hors cadre » comme elle, pour créer et expérimenter ensemble..

2023-11-22 19:00:00 fin : 2023-11-22 . EUR.

137 boulevard Georges Pompidou Théâtre La passerelle

Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Ottilie [B], associate composer at La Passerelle, decided to launch the « 1+Hein? sessions. Twice a year, she will welcome an artist who is a bit « out of the box » like herself, to create and experiment together.

Ottilie [B], compositora asociada de La Passerelle, ha decidido poner en marcha las sesiones « 1+Hein ». Dos veces al año, acogerá a un artista un poco parecido a ella, para crear y experimentar juntos.

Als assoziierte Komponistin von La passerelle hatte Ottilie [B] Lust, die Sessions « 1+Hein? » zu impulsieren. Zweimal im Jahr empfängt sie einen Künstler, der wie sie ein wenig « aus dem Rahmen fällt », um gemeinsam zu kreieren und zu experimentieren.

