Théâtre Leçon impertinente Hors saison, Travailler plus pour gagner autant par Zou 137 boulevard Georges Pompidou Gap, 15 novembre 2023, Gap.

Gap,Hautes-Alpes

« Pédagogue de rue », l’explosive Zou nous invite à un spectacle très peu académique, mais sérieusement étayée sur les inégalités au travail entre femmes et hommes. Décoiffant !.

2023-11-15 19:00:00 fin : 2023-11-15 . EUR.

137 boulevard Georges Pompidou Théâtre La passerelle

Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



as a « street pedagogue », the explosive Zou invites us to a highly non-academic, but seriously substantiated show on inequalities between men and women in the workplace. Hair-raising!

« Pedagogo de la calle », el explosivo Zou nos invita a un espectáculo muy poco académico, pero bien fundamentado, sobre las desigualdades entre hombres y mujeres en el trabajo. Todo un revulsivo

als « Straßenpädagoge » lädt uns der explosive Zou zu einer sehr unakademischen, aber ernsthaft untermauerten Show über die Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern am Arbeitsplatz ein. Atemberaubend!

