Théâtre La saga de Molière 137 Boulevard Georges Pompidou Gap, 12 octobre 2023, Gap.

Gap,Hautes-Alpes

Avec humour et fantaisie, une jeune compagnie marseillaise réveille l’esprit iconoclaste de Molière. Un spectacle en mode saltimbanque, joué au plus près du public grâce à un dispositif intimiste en tri frontal. L’esprit de Jean-Baptiste n’est pas mort….

2023-10-12 20:30:00 fin : 2023-10-12 . .

137 Boulevard Georges Pompidou

Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur



With humor and fantasy, a young company from Marseilles revives Molière?s iconoclastic spirit. This is a show in saltimbanque mode, performed as close as possible to the audience thanks to an intimate tri-front set-up. The spirit of Jean-Baptiste is not dead…

Con humor y fantasía, una joven compañía de Marsella revive el espíritu iconoclasta de Molière. Se trata de un espectáculo en modo saltimbanqui, representado lo más cerca posible del público gracias a un montaje íntimo de tres frentes. El espíritu de Jean-Baptiste no ha muerto…

Mit Humor und Fantasie erweckt ein junges Ensemble aus Marseille den ikonoklastischen Geist von Molière. Eine Aufführung im Saltimbanque-Stil, die dank einer intimen Einrichtung in frontaler Dreiergruppe so nah wie möglich am Publikum gespielt wird. Der Geist von Jean-Baptiste ist nicht tot…

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Gap Tallard Vallées