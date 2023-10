Balade aux pas de l’âne : Le sentier de la Pierre 13660 Orgon Orgon Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Balade aux pas de l'âne : Le sentier de la Pierre
Samedi 7 octobre, 11h30
13660 Orgon
Gratuit. Sortie offerte par le Parc naturel régional des Alpilles avec le Musée Urgonia et l'association « P'tits ânes ».

Le sentier de la Pierre

En fin géologue, Fabrice vous révèle les secrets des paysages des Alpilles à travers ses roches et reliefs si particuliers. Pour le plaisir de tous, les P’tits ânes accompagnent la balade. Une sortie labellisée Valeurs Parc.

Durée : 3h

Activité organisée par Parc naturel régional des Alpilles – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-aux-pas-de-lane-le-sentier-de-la-pierre

2023-10-07T11:30:00+02:00 – 2023-10-07T14:30:00+02:00

2023-10-07T11:30:00+02:00 – 2023-10-07T14:30:00+02:00

