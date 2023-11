Randonnée équestre: Lillebonne par le Parc des Aulnes 1361 route du Feugrès Beuzevillette, 12 novembre 2023, Beuzevillette.

Beuzevillette,Seine-Maritime

La structure équestre propose une randonnée d’une demi-journée autour de Lillebonne aux côtés d’Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre. C’est une randonnée d’environ 25km.

8h30 : Rendez-vous à la structure, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Départ à cheval à 9h.

Itinéraire :

Lintot, La Trinité du Mont, Bois de la Côte Blanche, Lillebonne.

Parc des Aulnes, Le Becquet, Lintot, Beuzevillette.

Retour à Beuzevillette vers 12h30h.

Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.

Merci de s’inscrire minimum 7 jours avant la date par mail, ou téléphone ou directement à la structure..

2023-11-12 08:30:00 fin : 2023-11-12 12:30:00. .

1361 route du Feugrès

Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie



The equestrian structure offers a half-day ride around Lillebonne with Elodie, an equestrian tourism guide. The ride is about 25km long.

8:30 am: Meet at the structure, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Departure on horseback at 9am.

Itinerary :

Lintot, La Trinité du Mont, Bois de la Côte Blanche, Lillebonne.

Parc des Aulnes, Le Becquet, Lintot, Beuzevillette.

Return to Beuzevillette around 12.30 pm.

A deposit of half the cost will be required on registration.

Please register at least 7 days before the date by e-mail, telephone or directly at the structure.

La escuela de equitación ofrece un paseo de medio día por los alrededores de Lillebonne con Elodie, guía de turismo ecuestre. Se trata de un paseo de unos 25 km.

8.30 h: Encuentro en la estructura, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Salida a caballo a las 9h.

Itinerario :

Lintot, La Trinité du Mont, Bois de la Côte Blanche, Lillebonne.

Parc des Aulnes, Le Becquet, Lintot, Beuzevillette.

Regreso a Beuzevillette hacia las 12h30.

En el momento de la inscripción se pedirá un anticipo de la mitad del precio de la excursión.

Se ruega inscribirse al menos 7 días antes de la fecha por correo electrónico, teléfono o directamente en el centro.

Die Reitstruktur bietet eine halbtägige Wanderung rund um Lillebonne an der Seite von Elodie, einer Begleiterin für Reittourismus. Es handelt sich um eine Wanderung von etwa 25 km.

8:30 Uhr: Treffpunkt an der Struktur, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Abfahrt zu Pferd um 9 Uhr.

Route :

Lintot, La Trinité du Mont, Bois de la Côte Blanche, Lillebonne.

Parc des Aulnes, Le Becquet, Lintot, Beuzevillette.

Rückkehr nach Beuzevillette gegen 12:30 Uhr.

Bei der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe der Hälfte des Preises verlangt.

Bitte melden Sie sich mindestens 7 Tage vor dem Termin per E-Mail, Telefon oder direkt in der Einrichtung an.

Mise à jour le 2023-10-19 par Normandie Tourisme / Attitude Manche