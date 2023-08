Randonnée équestre: Saint-Jean de la Neuville 1361 route du Feugrès Beuzevillette, 3 septembre 2023, Beuzevillette.

Beuzevillette,Seine-Maritime

La structure équestre propose une randonnée d’une journée autour de Saint-Jean de la Neuville aux côtés d’Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre. C’est une randonnée de 15km.

8h30 : Rendez-vous à la structure, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Itinéraire :

Le Bois du Vivier, Raffetot, Nointot, Saint-Jean de la Neuville.

Pique-nique tiré du sac.

Puis, Les Fonds du Mont Criquet, Saint-Eustache la Forêt, Gruchet le Valasse, Bois de Tous Vents, Le Mont Pellier, la Vallée de la Fontaine Murée.

Retour à Beuzevillette vers 17h.

Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.

Un minimum de 3 cavaliers inscrits est requis pour réaliser cette sortie qui nécessite le déplacement de l’intendance..

2023-09-03 08:30:00 fin : 2023-09-03 17:00:00. .

1361 route du Feugrès

Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie



The equestrian organization is offering a one-day ride around Saint-Jean de la Neuville with Elodie, an equestrian tourism guide. It’s a 15km ride.

8:30 am: Meet at the structure, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Itinerary :

Le Bois du Vivier, Raffetot, Nointot, Saint-Jean de la Neuville.

Packed lunch.

Then Les Fonds du Mont Criquet, Saint-Eustache la Forêt, Gruchet le Valasse, Bois de Tous Vents, Mont Pellier, Vallée de la Fontaine Murée.

Return to Beuzevillette around 5pm.

A deposit of half the total cost will be required at the time of registration.

A minimum of 3 registered riders is required for this outing, which requires the steward to travel.

La estructura ecuestre ofrece un paseo de un día por Saint-Jean de la Neuville con Elodie, guía de turismo ecuestre. Se trata de un paseo de 15 km.

8.30 h: Cita en el centro, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Itinerario :

Le Bois du Vivier, Raffetot, Nointot, Saint-Jean de la Neuville.

Picnic para llevar.

A continuación, Les Fonds du Mont Criquet, Saint-Eustache la Forêt, Gruchet le Valasse, Bois de Tous Vents, Le Mont Pellier, la Vallée de la Fontaine Murée.

Regreso a Beuzevillette hacia las 17.00 horas.

En el momento de la inscripción se pedirá un anticipo de la mitad del precio de la ruta.

Para participar en esta salida, que requiere el desplazamiento del comisario, es necesario un mínimo de 3 jinetes inscritos.

Die Reitstruktur bietet eine Tageswanderung rund um Saint-Jean de la Neuville an der Seite von Elodie, einer Begleiterin für Reittourismus, an. Es handelt sich um eine 15 km lange Wanderung.

8:30 Uhr: Treffpunkt an der Struktur, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Route:

Le Bois du Vivier, Raffetot, Nointot, Saint-Jean de la Neuville.

Picknick aus dem Rucksack.

Dann: Les Fonds du Mont Criquet, Saint-Eustache la Forêt, Gruchet le Valasse, Bois de Tous Vents, Le Mont Pellier, la Vallée de la Fontaine Murée.

Rückkehr nach Beuzevillette gegen 17 Uhr.

Bei der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe der Hälfte des Preises verlangt.

Mindestens drei angemeldete Reiter sind erforderlich, um diesen Ausflug durchzuführen, der die Anreise der Stewards erfordert.

