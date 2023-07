Randonnée équestre: Saint-Nicolas de la Haie 1361 route du Feugrès Beuzevillette, 30 juillet 2023, Beuzevillette.

Beuzevillette,Seine-Maritime

La structure équestre propose une randonnée d’une journée autour de Saint-Nicolas de la Haie aux côtés d’Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre. C’est une randonnée de 15km.

8h30 : Rendez-vous à la structure, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Itinéraire :

Lintot, Grandcamp, Saint-Nicolas de la Haie et ses bois.

Puis, Trouville-Alliquerville.

Retour à Beuzevillette vers midi.

Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription.

Un minimum de 3 cavaliers inscrits est requis pour réaliser cette sortie qui nécessite le déplacement de l’intendance..

2023-07-30 08:30:00 fin : 2023-07-30 12:00:00. .

1361 route du Feugrès

Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie



The equestrian organization is offering a day’s ride around Saint-Nicolas de la Haie with Elodie, an equestrian tourism guide. It’s a 15km ride.

8:30 am: Meet at the structure, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Itinerary :

Lintot, Grandcamp, Saint-Nicolas de la Haie and its woods.

Then Trouville-Alliquerville.

Return to Beuzevillette around midday.

A deposit of half the total cost will be required at the time of registration.

A minimum of 3 riders is required for this outing, which requires the steward to travel.

La escuela de equitación ofrece una jornada de paseo por Saint-Nicolas de la Haie con Elodie, guía de turismo ecuestre. Se trata de un paseo de 15 km.

8.30 h: Encuentro en el centro, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Itinerario :

Lintot, Grandcamp, Saint-Nicolas de la Haie y sus bosques.

A continuación, Trouville-Alliquerville.

Regreso a Beuzevillette hacia el mediodía.

Se pedirá un depósito de la mitad del coste total en el momento de la inscripción.

Se requiere un mínimo de 3 jinetes inscritos para esta salida, que requiere el desplazamiento del comisario.

Die Reitstruktur bietet eine Tageswanderung rund um Saint-Nicolas de la Haie an der Seite von Elodie, einer Begleiterin für Reittourismus, an. Es handelt sich um eine 15 km lange Wanderung.

8:30 Uhr: Treffpunkt an der Struktur, 1361, Route du Feugrès, Beuzevillette.

Route:

Lintot, Grandcamp, Saint-Nicolas de la Haie und seine Wälder.

Dann: Trouville-Alliquerville.

Rückkehr nach Beuzevillette gegen Mittag.

Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe der Hälfte des Preises zu leisten.

Ein Minimum von 3 angemeldeten Reitern ist erforderlich, um diesen Ausflug durchzuführen, der die Anreise der Intendanz erfordert.

