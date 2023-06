Randonnée équestre : Forêt Domaniale du Trait Maulévrier 1361 route du Feugrès Beuzevillette, 25 juin 2023, Beuzevillette.

Beuzevillette,Seine-Maritime

La structure équestre propose une randonnée d’une journée autour de la forêt Domaniale du Trait Maulévrier. Elle sera animée par Elodie, accompagnatrice de tourisme équestre.

Rendez-vous à 8h30 à la structure, 1361 Route du Feugrès à Beuzevillette.

C’est une sortie d’environ 35 km qui vous conduira à franchir un gué l’après-midi.

Passage par Trouville-Alliquerville, Saint-Nicolas de la Haie, Saint Arnoult, Sainte Gertrude, Forêt du Trait-Maulévrier. Vers midi, pique-nique tiré du sac.

Retour à Beuzevillette aux alentours de 17h15.

Tarif de la journée avec la location du cheval et l’entrée au parc du château, au départ de Beuzevillette :

51 euros pour les adhérents,

66 euros pour les non-adhérents.

5 chevaux sont disponibles pour la location.

Un acompte de la moitié de la prestation sera demandé au moment de l’inscription..

1361 route du Feugrès

Beuzevillette 76210 Seine-Maritime Normandie



The equestrian organization is offering a one-day trail ride around the Trait Maulévrier national forest. It will be led by Elodie, an equestrian tourism guide.

Meet at 8.30 a.m. at the facility, 1361 Route du Feugrès, Beuzevillette.

This 35 km outing will take you over a ford in the afternoon.

Passage through Trouville-Alliquerville, Saint-Nicolas de la Haie, Saint Arnoult, Sainte Gertrude, Forêt du Trait-Maulévrier. Around midday, picnic lunch.

Return to Beuzevillette around 5.15pm.

Prices for the day, including horse hire and entrance to the château park, departing from Beuzevillette:

51 euros for members,

66 euros for non-members.

5 horses are available for hire.

A deposit of half the price is required on registration.

El centro ecuestre ofrece un paseo de un día por el bosque nacional Trait Maulévrier. Estará dirigido por Elodie, guía de turismo ecuestre.

Cita a las 8.30 h en el centro, 1361 Route du Feugrès, Beuzevillette.

Se trata de una excursión de unos 35 km que le llevará por un vado por la tarde.

Paso por Trouville-Alliquerville, Saint-Nicolas de la Haie, Saint Arnoult, Sainte Gertrude, Forêt du Trait-Maulévrier. Hacia el mediodía, comida campestre.

Regreso a Beuzevillette hacia las 17h15.

Precios de la jornada, incluido el alquiler de caballos y la entrada al recinto del castillo, con salida de Beuzevillette:

51 euros para los socios,

66 euros para los no socios.

se alquilan 5 caballos.

Se pedirá un anticipo de la mitad del precio en el momento de la inscripción.

Die Reitstruktur bietet eine Tageswanderung rund um den Staatsforst Trait Maulévrier an. Sie wird von Elodie, einer Begleiterin für Reittourismus, geleitet.

Treffpunkt ist um 8:30 Uhr an der Struktur, 1361 Route du Feugrès in Beuzevillette.

Es handelt sich um einen Ausflug von etwa 35 km, bei dem Sie am Nachmittag eine Furt überqueren müssen.

Sie fahren durch Trouville-Alliquerville, Saint-Nicolas de la Haie, Saint Arnoult, Sainte Gertrude, Forêt du Trait-Maulévrier. Gegen Mittag gibt es ein Picknick aus dem Rucksack.

Rückkehr nach Beuzevillette um ca. 17:15 Uhr.

Preis für den Tag mit Pferdemiete und Eintritt in den Schlosspark ab Beuzevillette :

51 Euro für Mitglieder,

66 Euro für Nicht-Mitglieder.

es stehen 5 Pferde zum Verleih zur Verfügung.

Bei der Anmeldung ist eine Anzahlung in Höhe der Hälfte des Preises zu leisten.

