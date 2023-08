Copa Rock’n roll au Domador 1360 Route de la Rebutière Saint-André-d’Hébertot, 9 septembre 2023, Saint-André-d'Hébertot.

Saint-André-d’Hébertot,Calvados

Pour la 2ème édition, Deauvijeûne et le Domador Polo Club vous proposent :

– Un tournoi de Polo,

– Un concert de Rock’n Blues,

– Asado, ….

Samedi 2023-09-09 fin : 2023-09-10 . .

1360 Route de la Rebutière Domador Polo Club

Saint-André-d’Hébertot 14130 Calvados Normandie



For the 2nd edition, Deauvijeûne and the Domador Polo Club are offering :

– A Polo tournament,

– A Rock’n Blues concert,

– Asado, …

Para la 2ª edición, Deauvijeûne y el Domador Polo Club ofrecen :

– Un torneo de Polo,

– Un concierto de Rock’n Blues,

– Asado, …

Für die zweite Ausgabe bieten Ihnen Deauvijeûne und der Domador Polo Club :

– Ein Polo-Turnier,

– Ein Konzert mit Rock’n Blues,

– Asado, …

