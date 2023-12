Cet évènement est passé Exposition l’Atelier des Z’AMIS 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Georges-de-Didonne Exposition l’Atelier des Z’AMIS 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne, 18 décembre 2023, Saint-Georges-de-Didonne. Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 15:00:00

fin : 2023-12-30 19:00:00 Exposition organisé par la ville de Saint Georges

Exposition d’Arts. Objets de décoration. Bois Flotté. Fer. Peintures.

136 Boulevard de la Côte de Beauté Galerie d’Art Municipale

Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-06 par Destination Royan Atlantique

136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-georges-de-didonne/