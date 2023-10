Rencontre paysanne : Oliviers et amandiers 13520 Les Baux-de-Provence Les Baux-de-Provence, 22 octobre 2023, Les Baux-de-Provence.

Rencontre paysanne

Oliviers et amandiers

Au cœur des Alpilles, Bruno nous guide à travers ses oliviers et amandiers pour partager sa passion et son travail en lien avec l’environnement. Un moment de découverte et d’échanges sur les pratiques agricoles, la nature et l’humain.

Durée : 2h

Activité organisée par Parc naturel régional des Alpilles – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/rencontre-paysanne-oliviers-et-amandiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T16:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

Nature Sortie nature