Expo LIN contournable voyage d’AnneFo à la Ferme au fil des Saisons 1352 Route de Yemanville Amfreville-les-Champs, 11 octobre 2023, Amfreville-les-Champs.

Amfreville-les-Champs,Seine-Maritime

LINcontournable voyage d’AnneFo s’invite à la ferme au fil des saison cet été. C’est au cœur de l’écomusée du lin que la créatrice a décidé de présenter une rétrospective de ses plus belles créations en lin. La styliste nous invite aux voyages avec des tenues uniques digne des contes des milles et une nuits. Admirez les reflets mordorés : lin poudré, lin dévoré, lin argenté dans des coloris flamboyants à l’image de la talentueuse créatrice dont la renommée n’est plus à faire..

2023-10-11 14:00:00 fin : 2023-10-11 18:00:00. .

1352 Route de Yemanville

Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie



LINENthe inevitable journey of AnneFo invites itself to the farm over the seasons this summer. It is in the heart of the ecomuseum of linen that the designer has decided to present a retrospective of his most beautiful creations in linen. The designer invites us to travel with unique outfits worthy of the tales of a thousand and one nights. Admire the golden reflections: powdered linen, devoured linen, silver linen in flamboyant colors in the image of the talented designer whose reputation is no longer to be made.

Este verano, el viaje ineludible de LINENAnneFo tiene lugar en la granja a lo largo de las estaciones. Es en el corazón del ecomuseo del lino donde la diseñadora ha decidido presentar una retrospectiva de sus más bellas creaciones en lino. La diseñadora nos invita a viajar con trajes únicos dignos de los cuentos de las mil y una noches. Admire los reflejos dorados: lino empolvado, lino devorado, lino plateado en colores flamígeros a imagen de la talentosa diseñadora cuya reputación está bien consolidada.

AnneFos unumgängliche Leinenreise lädt diesen Sommer auf den Bauernhof « Au fil des saison » ein. Im Ökomuseum für Leinen hat die Designerin beschlossen, eine Retrospektive ihrer schönsten Kreationen aus Leinen zu präsentieren. Die Designerin lädt uns mit ihren einzigartigen Outfits, die den Märchen aus Tausendundeiner Nacht würdig sind, auf eine Reise ein. Bewundern Sie die goldbraunen Reflexe: pudriges Leinen, verzehrtes Leinen, silbernes Leinen in flammenden Farben, ganz nach dem Vorbild der talentierten Designerin, deren Renommee nicht mehr zu überbieten ist.

