Visite commentée de l’écomuseé du lin 1352 Route de Yemanville Amfreville-les-Champs, 23 août 2023, Amfreville-les-Champs.

Amfreville-les-Champs,Seine-Maritime

La Ferme Au Fil des Saisons vous propose une visite commentée d’une heure de l’écomusée du lin et du teillage familial. Venez découvrir une pièce entière dédiée à l’évolution du machinisme agricole. Antoine et Brigitte vous emmèneront dans les champs de lin (selon la météo) et vous feront découvrir cette plante d’hier et d’aujourd’hui avec ses multiples utilisations (textile, alimentaire,industriel). Dégustation de cidre à l’issue de la visite. Sur place, tartinerie, sentiers de randonnée, vente de produits fermiers, balade en ânes..

2023-08-23 14:00:00 fin : 2023-08-23 15:00:00. .

1352 Route de Yemanville

Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie



The Ferme Au Fil des Saisons offers you a one-hour guided tour of the flax and family scutching eco-museum. Come and discover an entire room dedicated to the evolution of agricultural machinery. Antoine and Brigitte will take you to the flax fields (depending on the weather) and will make you discover this plant of yesterday and today with its multiple uses (textile, food, industrial). Cider tasting at the end of the visit. On the spot, spread, hiking trails, sale of farm products, donkey rides.

La Ferme Au Fil des Saisons ofrece una visita guiada de una hora al ecomuseo del lino y del espadín familiar. Venga a descubrir una sala entera dedicada a la evolución de la maquinaria agrícola. Antoine y Brigitte le llevarán a los campos de lino (si el tiempo lo permite) y le mostrarán los múltiples usos de esta planta, tanto en el pasado como en el presente (textil, alimentario, industrial). Degustación de sidra al final de la visita. Dispensario in situ, rutas de senderismo, venta de productos agrícolas, paseos en burro.

Der Bauernhof Au Fil des Saisons bietet Ihnen eine einstündige kommentierte Führung durch das Ökomuseum für Flachs und das familiäre Färben an. Entdecken Sie einen ganzen Raum, der der Entwicklung der Landmaschinen gewidmet ist. Antoine und Brigitte nehmen Sie mit auf die Flachsfelder (je nach Wetterlage) und zeigen Ihnen diese Pflanze von gestern und heute mit ihren vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten (Textilien, Lebensmittel, Industrie). Am Ende des Besuchs wird Cidre verkostet. Vor Ort: Brotaufstrich, Wanderwege, Verkauf von Bauernprodukten, Eselreiten.

Mise à jour le 2023-06-09 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville