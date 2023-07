Visite d’un Clos-masure cauchois – La ferme au fil des saisons 1352 Route de Yemanville Amfreville-les-Champs, 26 juillet 2023, Amfreville-les-Champs.

Amfreville-les-Champs,Seine-Maritime

Le Pays de Caux ne serait pas le Pays de Caux sans ses fermes rurales traditionnelles : les clos-masures. Ce patrimoine unique au monde se retrouve dans toute la Région du Pays de Caux dans un triangle situé entre Rouen, Dieppe et Le Havre. Les constructions sont semblables mais jamais identiques…

La Ferme au Fil des Saisons, le caractère unique du clos-masure !

Guidé par Antoine, le maître des lieux, les visiteurs apprécieront le caractère unique de cet habitat typiquement cauchois, avec ses particularités : la cour, le colombier, les bâtiments agricoles, la mare, les vergers et ses talus plantés de longs alignement de hêtres. Un habitat qui pourrait bien, un jour, être inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Visite commentée d’1H30

Sur place également l’écomusée « Pays de Caux tradition du lin », vente de produits fermiers et activité « Diplôme du petit fermier » à faire en famille (2€/enfants).

2023-07-26 10:00:00 fin : 2023-07-26 11:30:00. .

1352 Route de Yemanville

Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie



The Pays de Caux would not be the Pays de Caux without its traditional rural farms: the clos-masures. This unique heritage is found throughout the Pays de Caux region in a triangle located between Rouen, Dieppe and Le Havre. The constructions are similar but never identical…

La Ferme au Fil des Saisons, the unique character of the clos-masure !

Guided by Antoine, the master of the place, visitors will appreciate the unique character of this typical Cauchois habitat, with its particularities: the courtyard, the dovecote, the farm buildings, the pond, the orchards and its embankments planted with long lines of beech trees. A habitat which could well, one day, be registered with the world heritage of UNESCO.

Commented visit of 1H30

On the spot also the eco-museum « Pays de Caux tradition du lin », sale of farm products and activity « Diploma of the small farmer » to be done in family (2?/children)

El Pays de Caux no sería el Pays de Caux sin sus granjas rurales tradicionales: las clos-masures. Este patrimonio único se encuentra en toda la región del Pays de Caux, en un triángulo entre Rouen, Dieppe y Le Havre. Los edificios son similares pero nunca idénticos…

La Ferme au Fil des Saisons, ¡la singularidad del clos-masure!

Guiados por Antoine, el propietario, los visitantes apreciarán el carácter único de este hábitat típico cauchois, con sus particularidades: el patio, el palomar, los edificios de la granja, el estanque, los huertos y sus terraplenes plantados con largas hileras de hayas. Un hábitat que bien podría, algún día, ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Visita guiada de 1H30

En el lugar también el ecomuseo « Pays de Caux tradition du lin », venta de productos agrícolas y actividad « Diploma del pequeño agricultor » a realizar en familia (2?/niños)

Das Pays de Caux wäre nicht das Pays de Caux ohne seine traditionellen ländlichen Bauernhöfe: die Clos-Masures. Dieses weltweit einzigartige Kulturerbe findet sich in der gesamten Region Pays de Caux in einem Dreieck zwischen Rouen, Dieppe und Le Havre. Die Bauten ähneln sich, sind aber nie identisch…

La Ferme au Fil des Saisons, die Einzigartigkeit des Clos-masure!

Unter der Führung von Antoine, dem Hausherrn, werden die Besucher die Einzigartigkeit dieser typischen Siedlung der Cauchois mit ihren Besonderheiten schätzen lernen: den Hof, den Taubenschlag, die landwirtschaftlichen Gebäude, den Teich, die Obstgärten und ihre Böschungen, die mit langen Buchenreihen bepflanzt sind. Ein Lebensraum, der eines Tages zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt werden könnte.

Kommentierte Besichtigung von 1,5 Stunden

Vor Ort auch das Ökomuseum « Pays de Caux Tradition du lin », Verkauf von Bauernprodukten und die Aktivität « Diplôme du petit fermier » für die ganze Familie (2?/Kind)

Mise à jour le 2023-06-09 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville