La Ferme au Fil des Saisons 1352 Route de Yemanville Amfreville-les-Champs, 1 janvier 2023, Amfreville-les-Champs.

Amfreville-les-Champs Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-01-01 14:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00

Sur la ferme à activités, vous trouverez nos produits et ceux des fermes voisines (cidre,calvados,terrines,confitures,miel,gâteaux…). Sur place, visite de la ferme pédagogique, balade en âne attelé, écomusée du lin, découverte des animaux, contes, tartinerie, balade en tracteur…

1352 Route de Yemanville

Amfreville-les-Champs 76560 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville