Stage « Nature » 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil, 10 juillet 2023, Saint-Julien-Chapteuil.

Saint-Julien-Chapteuil,Haute-Loire

Passez une journée « nature » à la ferme équestre. Equitation et soins seront complétés par un atelier manuel sur le thème de la nature..

2023-07-10 09:00:00 fin : 2023-08-25 16:00:00. EUR.

1350, route de l’Herm Ferme équestre de l’Herm

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Spend a « nature » day at the horse farm. Riding and care will be complemented by a manual workshop on the theme of nature.

Pase un día de « naturaleza » en la granja de caballos. La equitación y los cuidados se complementarán con un taller manual sobre el tema de la naturaleza.

Verbringen Sie einen « Naturtag » auf dem Reiterhof. Reiten und Pflege werden durch einen handwerklichen Workshop zum Thema Natur ergänzt.

Mise à jour le 2023-07-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal