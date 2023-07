Cherche et trouve! (à poney) 1350, route de l’Herm Saint-Julien-Chapteuil, 10 juillet 2023, Saint-Julien-Chapteuil.

Saint-Julien-Chapteuil,Haute-Loire

A poney, tenu en main par un accompagnateur, les petits aventuriers explorent le chemin forestier qui entoure le suc de l’Herm à la recherche des animaux de la forêt..

2023-07-10 fin : 2023-08-25 . EUR.

1350, route de l’Herm Ferme équestre de l’Herm

Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Riding a pony, held in hand by a guide, little adventurers explore the forest path around the Suc de l’Herm in search of forest animals.

Subidos a un poni y de la mano de un guía, los pequeños aventureros exploran el camino forestal que rodea el Suc de l’Herm en busca de los animales del bosque.

Auf einem Pony, das von einer Begleitperson an der Hand gehalten wird, erkunden die kleinen Abenteurer den Waldweg, der den Suc de l’Herm umgibt, auf der Suche nach den Tieren des Waldes.

Mise à jour le 2023-07-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal