Le Gmou 135 RUE DU COMMANDANT CHAIX Pont-de-Barret, 2 décembre 2023, Pont-de-Barret.

Pont-de-Barret,Drôme

Le Grand Magasin d’Objets Unique est de retour au Quai de Pont de Barret, avec plein de surprise, de 10 h à 19H, les 2 et 3 décembre.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

135 RUE DU COMMANDANT CHAIX

Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Grand Magasin d’Objets Unique is back at the Quai de Pont de Barret, with lots of surprises, from 10 am to 7 pm, December 2 and 3

El Grand Magasin d’Objets Unique vuelve al Quai de Pont de Barret, con muchas sorpresas, de 10 a 19 h los días 2 y 3 de diciembre

Der Grand Magasin d’Objets Unique ist wieder am Quai de Pont de Barret, mit vielen Überraschungen, von 10 bis 19 Uhr, am 2. und 3. Dezember

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux